Cote d'Ivoire: HCR - Le bureau de Tabou a fermé ses portes

.Près de 1000 réfugiés rentrent au bercail

Des réfugiés regrettent la fermeture du bureau local de l'agence Onusienne ouvert depuis plus de 25 ans.

Le bureau du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les réfugiés (HCR) à Tabou a fermé ses portes le 31 décembre 2017. Cette annonce avait été faite lors d'une visite de terrain par l'administrateur chargé des Solutions durables au HCR-Tabou, Antoine Momenou en décembre dernier. Il avait indiqué à la presse qu'au total 2601 réfugiés ivoiriens sont rentrés au bercail depuis le début de l'année 2017 dans la zone de Tabou.

L'intégration locale fait partie des solutions durables

Aussi, avait-t-il révélé que 16778 ivoiriens réfugiés au Liberia voisin avaient regagné le pays depuis le début de l'opération de rapatriement volontaire lancée par le HCR et le gouvernement de Côte d'ivoire. Pour le responsable local du bureau du HCR-Tabou qui vient de fermer, Antoine Momenou, les réfugiés rapatriés reçoivent lors de leur rapatriement entre 50 000 et 75 000 FCFA en fonction de leur âge.

Cependant, reconnait-il, les besoins sont immenses. Pour cette raison, il avait souhaité l'implication de tout le monde pour soutenir les réfugiés rapatriés qui éprouvent souvent des difficultés pour leur réintégration. «Ne pensons pas que tout le monde reviendra au bercail. Cela n'est pas possible. Il y a un programme d'intégration mis en œuvre au Libéria... L'intégration locale fait partie des solutions durables que le HCR met en œuvre.

Il y a environ 500 personnes qui se sont déjà enregistrées pour cette phase. Certains réfugiés libériens ont décidé de continuer à vivre en Côte d'ivoire après la fin de la crise chez eux. Le retour est volontaire », avait insisté l'ex Administrateur local au HCR.

Antoine Momenou avait proposé comme solution, une mobilisation communautaire. Poursuivant, il avait fait savoir que le premier protecteur de ces personnes, c'est l'Etat. « Le HCR part de Tabou mais le projet de rapatriement ne s'arrête pas dans la zone de Tabou. Il sera supervisé par celle de Guiglo », a indiqué Antoine Momenou qui révèle que 11000 réfugiés ivoiriens sont toujours du côté de la région de Maryland au Liberia.

126 maisons construites

Concernant les projets de réintégration des ex-réfugiés, le HCR et ses partenaires ont construit 126 maisons pour redonner espoir aux ménages rapatriés de la région qui s'étaient réfugiés dans le pays voisin. Un espoir qui passe par un habitat décent pour chaque ménage afin de pouvoir se reconstruire un avenir meilleur. Au total ce sont 68 enfants de rapatriés et de vulnérables qui ont également repris le chemin de l'école grâce à la réhabilitation d'école par le HCR et ses partenaires.

Des ex-réfugiés rencontrés au centre de formation professionnelle du HCR où ils apprennent des métiers tels que la couture, l'électricité, la menuiserie, la coiffure, la plomberie... pour leur réintégration et dans la ville de Tabou ont tous exprimé leur gratitude au HCR et au président de la République Alassane Ouattara pour le retour de la paix. En outre, ces hommes et femmes ont dit leur reconnaissance au HCR pour leur avoir apporté soutien et assistance dans les heures chaudes comme en temps de paix pour leur réintégration. Mais regrettent à l'unanimité la fermeture du bureau local de l'agence Onusienne ouvert depuis plus de 25 ans.

Il faut noter que 217 réfugiés ivoiriens sont retournés au pays en provenance du Liberia à Toulepleu et Danané les 27, 28 et 29 décembre dernier. Il s'agit des refugiés en provenance des Camps de réfugiés de PTP dans le Grand Gedeh et de Bahn dans le Nimba. C'est au total près de 1000 réfugiés qui sont rentrés au pays en décembre 2017.