Afrique: Programme Tony Elumelu pour l'entrepreneuriat - C'est reparti pour la 4e édition

La 4e édition du plus grand programme panafricain de l'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu (Tef) s'annonce. Pour cette année, les candidatures présentant des idées commerciales susceptibles de transformer l'Afrique seront aussi acceptées, pour le concours d'entrepreneuriat, souligne un communiqué dont Fratmat.info a reçue copie.

Ainsi, le dépôt des candidatures, qui a démarré le 1er janvier 2018, prend fin le 1er mars de cette même année. Et le programme démarre du 1er mai jusqu' en décembre 2018.

Pour participer, l'entreprise du candidat doit être basée en Afrique, elle doit être à but lucratif, elle doit avoir entre 0 et 3 ans et les candidats doivent avoir au moins 18 ans et être résidents légaux ou citoyens d'un pays africain.

Actuellement dans son 4e cycle, le programme consiste en l'engagement de 10 millions USD sur 10 ans de la Tef visant à identifier, former, encadrer et financer 10 000 entrepreneurs africains à l'horizon 2024.

Le fondateur de la Tef, entrepreneur Tony O. Elumelu, Commandeur de l'ordre du Niger, a déclaré :« Lorsque nous avons lancé le programme de la TEF et que nous nous sommes engagés à verser la somme de 100 millions de dollars, je savais que nous allions créer un impact, mais jamais je n'aurais imaginé que cela atteindrait cette ampleur. Nous avons déclenché un mouvement d'entrepreneurs africains.

Cela est d'une telle puissance que je suis persuadé que ces entrepreneurs transformeront collectivement l'Afrique. Il est nécessaire que les personnes les plus formées et brillantes d'Afrique développent leurs entreprises et construisent notre continent. »

1 000 entrepreneurs seront sélectionnés en fonction de la viabilité de leur idée, et notamment sur : l'opportunité de marché, la compréhension financière, l'évolutivité, le leadership et les compétences entrepreneuriales.