Afrique: Inauguration de la base logistique continentale de l'UA

Le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine (UA) Smaïl Cherqui et le Premier ministre du Cameroun Philémon Yang ont procédé à l'ouverture de ce pôle logistique à Douala.

L'inauguration de la Base logisitique continentale (BLC) de l'UA a eu lieu en présence de plusieurs personnalités parmi lesquelles le président du Parlement panafricain, des membres du gouvernement camerounais, des autorités militaires du Cameroun, des membres du Corps diplomatique accrédités au Cameroun et des représentants des partenaires stratégiques de l'UA.

Un protocole d'accord lie l'UA et le Cameroun depuis octobre 2015, attribuant deux sites à l'UA, pour la construction et la renovation de bâtiments dont la fonction est le stockage, le maintien et la gestion de matériels et équipements pour les opérations de paix et les actions humaintaires de l'UA.

Considéré comme le centre d'Excellence du soutien aux missions de l'UA, ce site est en outre chargé d'assurer la formation technique du personnel spécialisé et des opérateurs.

Le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a remercié le Cameroun pour "son action soutenue au service de la paix et de la stabilité en Afrique, qu'illustre [son] engagement dans la lutte contre le terrorisme et [sa] contribution généreuse pour l'implantation de ce pôle logistique continental à Douala".

Puis le commissaire de l'UA a exprimé "l'impératif d'une large mobilisation, notamment des Etats membres de l'UA, des communautés économiques régionales et mécanismes régionaux ainsi que des partenaires stratégiques, pour assurer la pleine fonctionnalité et la pérennité de la BLC, maillon essentiel de l'opérationnalisation de la Force africaine en attente".

Ajoutant la détermination de l'UA "à valoriser cet investissement et en assurer un fonctionnement efficace et efficient". Il a aussi souhaité un parternariat élargi avec les Nations unies et ses organes spéciaux, dans le soutien des missions et les actions humanitaires.

Le ministre délégué en charge de la Défense, Joseph Beti Assomo, a réitéré le soutien du Cameroun et "son engagement pour accompagner l'UA jusqu'à l'opérationnalité totale de la BLC", avant de procéder avec le commissaire Smaïl Chergui à la signature du Certificat de cession de la BLC à l'UA.