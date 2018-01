Congo-Kinshasa: Mutation !

La politique est dynamique, foi d'une sagesse généralement admise dans l'opinion. Seulement, peu nombreux sont ceux qui comprennent la portée réelle de cet adage. Illustration. Depuis fin 2016, la République Démocratique du Congo est plongée dans une crise politico-électorale causée, rien d'étonnant, par la non-organisation des élections, attendues pour décembre de la même année.

Ce, alors que le mandat constitutionnel du Chef de l'Etat, le deuxième et dernier selon la loi mère, prenait fin. Le casse-tête était là et, hélas, et devenu un vrai délie-langue au pays. Depuis ce couac électoral, le Congo-Kinshasa s'est retrouvé dans une véritable impasse.

Bien plus, le pays se trouvait là devant l'entame d'une transition extraconstitutionnelle. D'où, fallait-il tabler sur un modus vivendi et operandi pour la gestion de cette transition jusqu'aux élections. Deux tentatives seront menées notamment, les assises de la Cité de l'Union Africaine conduites par le "controversé" Edem Kodjo et celles du centre interdiocésain menée par la Conférence Episcopale Nationale du Congo -CENCO-. La suite n'est que trop connue.

Mort du lider maximo. Crash des discussions directes lors de l'examen des arrangements particuliers qui ont véritablement dérangé. Application sclérosée de l'Accord et paf, décembre 2017 pointa son nez sans que la promesse des élections avant le 31 décembre 2017 ne soit respectée.

Trêve du retro historique. En ce début de 2018, les regards sont rivés vers le 23 décembre, date de la tenue supposée des élections selon le calendrier électoral publié par la Commission Electorale Nationale Indépendante.

C'est ici, oui, bel et bien ici que la donne change. Avec le passage sans consensus en cette nouvelle année, la promulgation de la loi électorale épicée au goût du seuil de 1 pourcent, des cautions revisitées à la hausse puis de l'usage de la machine à voter, le décor politique indique une mutation de la maladie de la non-organisation des élections dont souffre depuis fin 2016 la Res Publica cher au pays de Lumumba.

C'est bien le cas. Tenez ! Si depuis, l'organisation des élections, encore incertaines pour plusieurs, était la pilule miracle pour guérir le malade Congo, désormais, il faille revoir la molécule. Oui, celle prescrite par Nangaa ne semble plus être taillée pour anéantir les microbes qui gangrènent les âmes dans l'agora politique.

L'aile dure de l'Opposition incarnée par le Rassop de Limete et bien d'autres forces politiques risquent de rester en marge de ce processus électoral s'il faut foncer en l'état puis plus tard, devront le contester. Ils, comprendre les opposants, se sentent déjà exclus par la loi électorale qui, avec le recours à la machine à voter, parait régler à la demande pour faire gagner la majorité, si, toutefois, il y a élections.

Avec un dauphin du Président Kabila ou pas, ces joutes restent donc à problème. Au-delà, la CENI est remise en cause. Pour plus d'un opposant, il faut, d'une part, la redynamiser et de l'autre, l'auditer. Des options rejetées par la mouvance. Quid de la solution ?

Loin d'attendre décembre pour vivre la célébration annuelle de al crise, chose devenue habituelle, il appert qu'il faut que les politiques se retrouvent pour dialogueur préventivement. Prévenir ne vaut-il pas mieux que guérir ?

Dan