Ile Maurice: Fortes pluies - 200 personnes dans les centres de refuges

Ils sont 200 personnes à s'être rendues dans les centres de refuges à travers l'île suite aux grosses averses.

Selon le dernier bilan du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, c'est à Tranquebar où on recense le plus grands nombres de réfugiés soit 150.

Deux femmes ont été secourues à Tranquebar, par les pompiers, après que leurs maisons ont été inondées. Celles-ci se trouvaient près d'une rivière.

30 personnes se sont rendues dans le centre de Pointe-aux-Sables, 11 à Ste-Croix, six à Triolet et trois à Rose-Belle. Il y a également eu 11 interventions pour l'évacuation de l'eau dans divers région de l'île. Notamment une intervention à Piton, Triolet et Quatre-Bornes et quatre à Port-Louis et Coromandel.