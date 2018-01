Congo-Kinshasa: Elections des Gouverneurs / MP - En provinces, Patrick Bologna sur tous les fronts

On espère qu'avec Denis Kambayi à sa tête, la province du Kasaï Central va, enfin, connaître son envol et se mettre réellement sur l'orbite du développement intégral.

La machine de la Majorité Présidentielle est en marche et tous ceux qui s'y frotteront seront écrasés". Fils du terroir, l'heureux élu du jour, Denis Kambayi, n'a pas manqué de remercier tous ceux qui l'ont élu et même ceux qui ne l'ont pas élu, sur les 23 députés provinciaux, pour leur choix responsable.

La victoire n'a pas été facile. Mais, l'essentiel a été fait grâce à l'apport très appréciable et à la connaissance du terrain du président de l'ACO et député national Patrick Bologna, bien dans sa peau de faiseur de gouverneurs, appuyé en cela par le Conseiller du chef de l'Etat en matière socioculturelle, Marcel Tshibuyi, et l'ancien gouverneur de l'Equateur et membre influent du PPRD, Jean-Claude Bayende, tous membres de sa délégation.

La preuve a été donnée dans le feuilleton de la course à l'élection du Gouverneur de province du Kasaï Central. La majorité présidentielle avait dépêché une forte délégation pour apporter son soutien moral à Denis Kambayi, candidat gouverneur de province, et à son colistier Manix Kabuanga, candidat vice-gouverneur.

De Kananga, au Kasaï Central, en passant par la Tshopo et ailleurs, dans la bataille à la conquête, mieux reconquête des strapontins des exécutifs provinciaux, cette figure politique de la MP a été aux côtés des siens. Et, la victoire a été au rendez-vous. Selon certaines plumes, il sied de se poser la question de savoir si la famille politique du Président Kabila n'a pas ici trouvé son "Florent Ibenge".

