Tunisie: Intox sur Facebook

Plus malheureux encore, les effets désastreux de ces fausses nouvelles deviennet plus catastrophiques quand les consommateurs se trouvent face à une seule source d'information et obligés de considérer que ce que leur servent les réseaux sociaux, plus particulièrement les blogueurs, relève de la réalité.

Et il est très important de relever que les campagnes de désinformation, voire de mensonges à des desseins purement politiques, ne sont pas suivies de la part des autorités officielles de mises au point ou de rectifications.

On a le sentiment que nos officiels ne font aucun effort de communication avec le citoyen pour le mettre au parfum de ce qui se passe réellement dans le pays.

Depuis la révolution, en passant par les élections de la Constituante et celles législatives et présidentielles de fin 2014, on n'a pas arrêté, un jour, de mettre l'accent sur la communication gouvernementale déficiente, faute, il faut le dire, d'expérience, d'intelligence et aussi de compétence.

Encore, une fois, les professionnels du mensonge sur Facebook reviennent à la charge pour répandre des informations inacceptables sur les prétendues augmentations des prix et des impôts prévues dans la loi de finances 2018. Mais qui a le temps de prendre connaissance du contenu réel de la loi de finances 2018?

Un effort de communication ouverte à tout le monde est plus que nécessaire.