Tunisie: Un recours pour anticonstitutionnalité de la loi

Lors de la discussion du projet de loi, les avis des députés étaient partagés entre ceux qui considèrent qu'il consacre la neutralité de l'administration et ceux qui estiment qu'il nuit à l'administration et à la fonction publique. Faire bénéficier les fonctionnaires d'un congé exceptionnel pour se présenter aux élections est de nature à entraver le travail de l'administration et à la vider de ses compétences, ont-ils jugé.

Les trois chapitres de la loi ont été ratifiés par la majorité des députés présents: le premier chapitre a été adopté par 101 députés, le second par 107 députés et le troisième par 101 députés.

L'Assemblée des représentants du peuple (ARP) avait adopté le 2 janvier 2018 en séance plénière, le projet de loi relatif à l'octroi d'un congé exceptionnel aux agents publics candidats aux élections présidentielle, législatives, régionales et municipales avec 92 voix pour, 21 contre et 13 abstentions.

Il a souligné que les dispositions de cette loi sont contraires au principe d'égalité entre les citoyens et favorisent la discrimination entre eux en accordant des privilèges à certaines personnes et pas d'autres. Selon lui, les dispositions de cette loi favorisent, également, le gaspillage de l'argent public en finançant certaines personnes à partir de fonds publics.

Dans une déclaration à l'agence TAP, Chaouachi a expliqué que la pétition était en cours de finalisation après avoir recueilli les 30 signatures de députés nécessaires pour son dépôt. « Elle inclut un recours contre les trois articles de la loi 78-2017 pour violation des dispositions du troisième alinéa du préambule de la Constitution et des articles 10, 15 et 21», annonce-t-il.

