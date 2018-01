Tunisie: Le TMM grimpe à 5,6%

Le taux du marché monétaire -TMM- (taux d'intérêt auquel les banques empruntent et se prêtent de l'argent entre elles) est passé de 5,23% depuis septembre 2017, à 5,35% au 2 janvier 2018 et à 5,49% le 3 janvier 2018 pour se situer, deux jours plus tard (le 5 janvier), au niveau de 5,60%, soit le taux le plus élevé depuis 2011.

Selon les chiffres publiés par la Banque centrale de Tunisie (BCT), le TMM a enregistré une hausse de 1,31 point par rapport à la même période de l'année écoulée (4,29%).

Ce taux, qui reflète les conditions d'échange à court terme entre les banques, fluctue selon l'offre et la demande de liquidités par les établissements bancaires. Ainsi, s'il y a une forte demande de liquidités, ce taux baisse, et s'il y a un assèchement de liquidités, il augmente, mais, toujours dans le cadre d'un intervalle bien précis, soit entre 4,75% et 5,50% pour le cas de la Tunisie, avec une moyenne de 5%.

Selon des experts économiques, ce taux sert de moyen d'intervention pour l'institut d'émission pour maîtriser certains indicateurs économiques, notamment l'inflation. C'est dans cette optique que la BCT a révisé, dernièrement, à la hausse le plafond du TMM, fixé depuis la révolution (2011), au niveau de 5,25%, à 5,50%.

En augmentant le TMM, on agit directement sur le volume de liquidités circulant au sein des banques, et par conséquent on diminue l'octroi des crédits, pour freiner la consommation, et partant l'inflation. Une mesure qui répond pleinement à l'une des directives avancées par le Fonds monétaire international (FMI) à la Tunisie.

«Les pressions inflationnistes croissantes exigent une réponse forte... Ainsi la poursuite par la Banque centrale de Tunisie de la stratégie de resserrement de la politique monétaire, y compris en limitant le refinancement des banques, contribuera à ancrer les anticipations d'inflation et à soutenir le dinar sur le marché des changes», a précisé le FMI dans le dernier communiqué, publié le 13 décembre 2017, suite à l'achèvement de la deuxième revue de l'accord conclu avec la Tunisie au titre du mécanisme élargi de crédit.