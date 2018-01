Congo-Kinshasa: Des agents de l'Etat et de la police visés par des plaintes pour «torture»

Le porte-parole de la police dit attendre de voir quelles suites seront données ou non à ces plaintes, et explique qu'il ne peut pas réagir dans la mesure où le ministère public est saisi.

La dernière plainte en date a été déposée ce lundi à l'auditorat militaire de Beni. Elle émane du mouvement citoyen Lucha et vise, vidéos à l'appui, des officiers de police accusés d'avoir « torturé » ce 31 décembre une quinzaine de militants du mouvement à Beni et à Kasindi.

Ces plaintes émanent de mouvements citoyens ou de représentants de la société civile et de l'opposition qui estiment que leurs droits fondamentaux de citoyen ont été bafoués lors de la répression des récentes manifestations, et ont décidé de faire appel à la justice.

Des agents de l'Etat et de la police sont visés par des plaintes pour « torture », « séquestration » ou encore « crime contre l'humanité » dans plusieurs villes de RDC. Quatre plaintes ont été déposées au total depuis vendredi dernier à Beni dans le Nord-Kivu, Bukavu dans le Sud-Kivu et Kananga dans le Kasaï-Central.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.