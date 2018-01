Madagascar: La nuit des idées - « Dessine-moi une ville... »

« L'imagination au pouvoir », est le thème bien large où tout le monde aura à dire. Durant la « Nuit des idées », les experts se pencheront sur Tananarive dans « Dessine-moi une ville... »

« En 2030, Tananarive comptera 7 millions d'habitants. Comme pour tant d'autres villes dans le monde, cette urbanisation inexorable viendra accroître les difficultés actuelles liées à l'expansion démographique à l'œuvre depuis une dizaine d'années. Paupérisation des plus fragiles, pollution, insécurité, ségrégation spatiale et sociale ... Que faire, qu'entreprendre, que mettre en place dès à présent pour endiguer cette dégradation indéfinie et surtout tenter de rendre la ville plus habitable aujourd'hui et demain ? » Des questions que tenteront de mettre au débat les experts durant la nuit des idées. Dès l'après-midi du 25 janvier, des spécialistes de toute part se relayeront pour donner des conférences.

Il s'agira durant cette Nuit des Idées de confronter les défis que la ville doit affronter dans un contexte de mondialisation et d'expansion démographique avec des initiatives très concrètes menées à Tananarive pour changer certains aspects de la vie urbaine. Dans cette optique, entre l'utopie et le faisable, le but est de dessiner les contours d'une habitation urbaine plus acceptable.

Après une conférence inaugurale qui décrira les enjeux et les conditions d'une urbanisation, trois domaines seront explorés. L'habitabilité, l'ouverture, la mixité et la territorialité seront préfacés par un spécialiste du développement urbain des villes africaines et illustrées par des ateliers présentant des réalisations concrètes en cours à Tananarive.

L'alternance d'interventions générales sera complétée par la mise en place de kiosques en libre accès proposant des activités spécifiques en lien avec la thématique de la ville. Lecture à haute voix, jeux vidéo, films documentaires et des performances d'artistes, rempliront également la programmation.

A rappeler que la nuit des idées est à sa deuxième édition. Cette année, le thème universel tourne autour de « l'imagination au pouvoir ». Environ 51 pays des cinq continents constituent la pléiade de la nuit des idées à travers le monde.