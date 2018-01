Madagascar: RSE de Newrest - Appui à la mission de l'association « Entendre Le Monde »

Le Groupe Newrest appuie la mission de l'association Entendre Le Monde, qui se déroule cette semaine à Madagascar.

Le Groupe Newrest renforce ses actions sociétales à Madagascar. Cette fois, ce spécialiste français de la restauration hors foyer soutient la sixième mission humanitaire de l'association Entendre Le Monde, qui se tient du 8 au 12 janvier.

Un million de repas servis chaque jour. C'est l'activité du groupe Newrest, qui gère également, avec ses 650 employés à Madagascar, la restauration et le camp d'Ambatovy. Dans le cadre de ses actions sociétales, ce groupe soutient la mission de l'association Entendre Le Monde, d'un point de vue logistique, financier et humain. Programmée au CHU Analakininina de Toamasina, cette mission initialement lancée en 2012 a pour objectif de dépister et de prendre en charge des pathologies auditives, former les équipes médico-chirurgicales et renforcer l'équipement en matériel auditif dans plusieurs centres médicaux à Toamasina.

Depuis son lancement à Madagascar, plus de 60 patients ont été pris en charge. Pour cette année, l'association renforce son équipe sur le terrain avec l'arrivée de Jonathan Flamand, audioprothésiste spécialiste de l'équipement en matériel auditif pour les enfants. Celui-ci rejoint une équipe initialement de quatre personnes, du président de l'association et chirurgien ORL Bertrand Gardini, du docteur Kerurien et des anesthésistes Chaminade et Vitkovitch.

Par ailleurs, la mission sur le terrain sera prolongée par un dispositif d'encadrement et de formation à distance des équipes sur place. Les équipes de l'association Entendre Le Monde organiseront des cours théoriques et des cours de chirurgie à distance, et apporteront leur soutien à la prise en charge de patients compliqués.

Présence. En ce qui concerne le Groupe Newrest présent dans 49 pays, il s'agit aujourd'hui du seul caterer à intervenir sur l'ensemble des secteurs de la restauration et des services associés, notamment le catering aérien, buy-on-board, duty-free à bord, restauration concédée, bases-vie et services de support, catering ferroviaire, concessions de restauration aéroportuaires et autoroutières. « Newrest s'est engagé dans un processus d'amélioration et d'innovation constante dans les services proposés à ses clients, ainsi que dans le bien-être et la progression de ses employés et cadres. Le développement durable de l'entreprise et le respect le plus total des valeurs sociales et environnementales sont au cœur de ses activités », ont indiqué les responsables auprès de Newrest Madagascar.