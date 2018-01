Madagascar: Santé - Le DG de l'OMS dans nos murs

Deux figures importantes de l'Organisation Mondiale de la Santé sont actuellement en visite officielle dans la Grande-île. Le premier fait référence au Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de ladite organisation.

Le second (plutôt la seconde) concerne le Dr Matshidiso Rebecca Moeti, Directeur régionale de l'OMS pour l'Afrique. Une visite officielle qui intervient dans le cadre de l'épidémie de peste que le pays a du confronter. Ainsi, des échanges de bonne pratique sur la couverture sanitaire universelle entre la délégation et les acteurs concernés. Des rencontres avec les autorités nationales et les principaux acteurs du terrain dans le cadre de la riposte contre l'épidémie seront également au menu. Le tout, entrant dans le cadre des cinq principes présentés par le DG de l'OMS lors de sa prise de fonction. Entre autres : la couverture sanitaire universelle, les situations de l'organisation d'urgence, la santé des femmes, de l'enfant et de l'adolescent, les conséquences du changement climatique et environnement sur la santé et enfin, la réforme de l'OMS.

Genre. Le Dr Matshidiso Rebecca Moeti a été élue Directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique le 1er février 2015. Ce qui fait d'elle la première femme à occuper ce poste. Parmi ses priorités, nous retiendrons particulièrement sa vision du changement dans un programme de transformation de l'organisation pour mieux répondre aux besoins des populations en matière de santé. Par ailleurs, une cérémonie de remise de certificats à l'Etat Malgache par le Directeur général de l'OMS - et qui a vu la présence du Président de la République Malgache Hery Rajaonarimampianina - a eu lieu à l'hôtel Carlton dans la soirée d'hier.