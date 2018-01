Madagascar: Jirama - Rétablissement progressif de l'alimentation en électricité et en eau

Les infrastructures de la Jirama ont subi de gros dégâts qui nécessitent des interventions d'urgence

Le Directeur Général de la Jirama Jaomiary Olivier a procédé à des descentes sur terrain pour suivre de près les travaux de réhabilitation des infrastructures détruites par le cyclone Ava.

Les infrastructures de la Jirama ont subi d'énormes dégâts lors du passage du cyclone Ava. A Toamasina par exemple, les centrales sont intactes, mais le réseau de distribution est détruit à 80%. Ce qui a privé d'électricité une grande partie de la ville.

Réactivité

Heureusement que la Jirama a su faire preuve de réactivité pour rétablir le plus rapidement possible le réseau électrique tout en prenant des précautions pour éviter les accidents. « Il y a un risque élevé pour les usagers si la reconnexion se fait sans vérification préalable minutieuse », explique un responsable de la Jirama qui a pris rapidement les dispositions qui s'imposent pour que les zones sinistrées retrouvent au plus vite la lumière. Concernant plus particulièrement Toamasina, un renfort venant de la Capitale y a été envoyé et le D.G de la Jirama Jaomiary Olivier était descendu sur place pour coordonner les travaux de réhabilitation. Normalement la reconnexion totale du réseau électrique du Grand Port est prévue avant le 11 janvier, alors que l'approvisionnement en eau est déjà pratiquement rétabli, rassure-t-on auprès de la Jirama. Un appel à la vigilance et à la prudence est également lancé en ce qui concerne les câbles électriques qui peuvent provoquer l'électrocution pour ceux qui tentent de les voler.

Instabilité

A Antananarivo, la situation s 'est également aggravée à cause des fortes pluies. De nombreux quartiers comme Ampandrianomby, Mandroseza, Andoharanofotsy, Ankaditoho, Ambolokandrina, Tanjombato Ambodinisotry, Isoraka, 67 ha, Ivandry... ont connu des coupures d'électricité. Des coupures consécutives à l'instabilité du réseau, elle-même, provoquées par les dégâts subis par les infrastructures. Au total, 12 départs en moyenne tension sur 43 sont tombés en panne. Ce qui représente pas moins de 40% du réseau de distribution d'Antananarivo. Heureusement que, là encore et malgré l'insuffisance des moyens, les équipes techniques de la Jirama travaillent d'arrache-pied pour rétablir la situation. Et des résultats partiels concrets sont enregistrés dans de nombreuses localités. Mais d'autres quartiers ont encore connu des coupures, hier. Dans tous les cas, les travaux de réhabilitation continuent, de jour comme de nuit pour que l'approvisionnement en eau et en électricité revienne rapidement pour l'ensemble de la population touchée par le cyclone Ava.