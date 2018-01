Madagascar: Région Ihorombe - Appui du MPTDN au Bataillon interarmes d'Ihosy

L'objectif, d'après ses dires, est de permettre à tous de bien commencer la nouvelle année. « Je profite de cette occasion pour souhaiter une très bonne année 2018 à tous les Malagasy et particulièrement à la population de la Région Ihorombe. Nous allons entamer une année d'élections. Il faut une stabilité et vous incite tous à oeuvrer dans ce sens, pour le bien de la Nation », a affirmé le Ministre dans son discours, lors de la remise de dons.

Sociales. Par ailleurs, la délégation du MPTDN a profité de cette descente pour remettre également des dons aux 500 personnes âgées issues de 13 Fokontany de la Commune rurale d'Ihosy. 1250Kg de riz et 5 têtes de zébus ont été attribués à ces bénéficiaires, qui ont reçu chacun 3Kg de riz et 1,5Kg de viande pour célébrer les fêtes de fin d'année et de nouvel an. Selon le ministre Neypatraiky Rakotomamonjy, ces actions sociales sont une priorité pour les membres du Gouvernement, comme l'a recommandé le président Hery Rajaonarimampiaina.

C'est pour cela que nous appuyons les actions du Bataillon Interarmes (BIA) d'Ihosy. Cette fois, nous avons apporté du riz, de l'huile, des boissons hygiéniques, etc., à titre de motivation pour les éléments de ce bataillon », a affirmé le ministre. A noter que d'autres actions ont déjà été réalisées précédemment, entre autres, la dotation en matériels de nouvelles technologies à ce Bataillon, par le MPTDN (Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique) en octobre dernier.

L'insécurité reste un frein majeur au développement de Madagascar. C'est le cas dans la Région Ihorombe, malgré l'énorme potentiel économique de cette zone. Pour soutenir la lutte contre ce fléau et permettre enfin aux opérateurs d'intensifier leurs activités pour une croissance économique, une délégation conduite par le ministre Neypatraiky André Rakotomamonjy, coach de cette région, a effectué une mission à Ihosy en fin d'année. « La sécurité publique est une condition sine qua non au développement de l'Ihorombe.

La stabilité et la sécurité publique sont indispensables au processus de développement, selon la délégation du Ministère des Postes, des Télécommunications et du Développement Numérique (MPTDN), en mission dans la Région Ihorombe.

