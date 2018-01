Sénégal: La Senelec entre probabilité de défaut très faible et solidité en termes de liquidité

Ce qui, au final, confère une certaine réputation pour la Senelec du moment que la société a, dans un passé récent, souffert d’une mauvaise réputation. Aujourd’hui, fait remarquer M. Zeze, son blason est redoré par le travail effectué par son management actuel et par toute l’équipe de Senelec et ce qui a permis d’arriver justement a ce résultat.

Avant d’ajouter que la société va certainement pouvoir renégocier des conditions d’emprunt avec les banques pour des prêts existants ou des prêts futurs et ça lui confère aujourd’hui une crédibilité sur le marché des capitaux et des obligations.

Le PDG de Bloomfield Investment Corporation, Stanilas Zeze qui salue l’initiative confie que c’est la Senelec elle-même qui a décidé de se faire noter pour établir sa qualité de crédit, sa capacité et sa volonté à faire face à ses obligations financière à court et moyen termes.

