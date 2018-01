Cote d'Ivoire/Mali: Voici l'identité des émissaires de la FIFA à Bamako et Abidjan

Depuis plusieurs années le football malien connaît une crise dont la source se trouve dans le conflit entre la FEMAFOOT (sous la présidence de Boubacar Baba Diarra) et le collectif des clubs et des ligues majoritaires.

À partir d'aujourd'hui, mardi 9 janvier 2018 Vérone Mosengo-Omba et d'autres émissaires de la FIFA/CAF dont l'ivoirien Jacques Anouma, entameront une série de rencontre avec les dirigeants sportifs malien pour aboutir à la mise en place effective du Comité de normalisation au plus tard le 10 janvier 2018. C'est après cette mission, que la délégation de la FIFA foulera le sol ivoirien pour prendre le pouls de la situation en Côte d'Ivoire.

Le comité sera chargé de gérer les affaires courantes de la FEMAFOOT, de réviser ses statuts, d'identifier les délégués légitimes à son assemblée générale, et enfin d'organiser et de superviser les élections de son nouveau comité exécutif d'ici au 30 avril 2018 », avait annoncé le communiqué de la FIFA en date du 20 décembre 2017.

La FIFA a les regards rivés sur la vie du football ivoirien, et notamment sur la crise que connaît la FIF.

