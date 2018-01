«Le préavis de grève du Sels est pratiquement épuisé. Pour qu'une lutte soit efficace, elle doit être organisée. Nous sommes en train de s'organiser à la base et de travailler avec les autres organisations syndicales, notamment le Saemss et le Cusems, qui sont prêts à aller avec nous.

Les syndicats membres de l'Union syndicale pour une éducation de qualité (Useq), composés du Saes, du Sneel/Cnts, du Sudes, du Sypros et de l'Uden, déroule son1er plan d'action. Ils ont prévu un débrayage aujourd'hui, mardi 9 janvier, à partir 9 heures. Qui plus est, une grève totale sera observée demain, mercredi 10 janvier.

Ils exigent le respect des accords, notamment l'alignement de l'indemnité de logement, le dégel du prêt DMC, l'arrêt et la restitution des ponctions et le paiement intégral des indemnités du Bac et du Bfem.

