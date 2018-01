Cote d'Ivoire: Le Dg des impôts - « Faire preuve d'ingéniosité pour atteindre nos objectifs »

Ouattara Sié Abou avait affiché ses ambitions dès sa nomination, courant juin 2016, au poste de directeur général des Impôts.

Parmi celles-ci figure l'élargissement de l'assiette fiscale. Depuis le lundi 8 janvier 2018, une nouvelle patente a été instituée pour les taxis-motos qui prolifèrent surtout à Korhogo et à Bouaké et les motos à trois roues utilisées pour le transport de marchandises et aussi des hommes.

Le montant de cette patente annuelle est fixé à 20. 000 FCFA pour les taxis-motos et 25. 000 FCFA pour les trois roues.

« Nous devons faire preuve d'ingéniosité pour atteindre nos objectifs en matière de mobilisation des ressources », n'a de cesse de répéter le directeur général des Impôts à ses collaborateurs.

En octobre 2017, le gouvernement a adopté le projet de Budget de l'État pour l'année 2018, qui s'élève à 6. 723, 5 milliards de FCFA, constitués à plus de 80% de ressources intérieures, fiscales et non fiscales.

Avec cette nouvelle patente, une première en Côte d'Ivoire, Ouattara Sié Abou et ses collaborateurs entendent tenir leurs engagements pour la mobilisation des ressources fiscales pour l'exécution du Budget 2018.