Pour Mamadou Fall, l'entrepreneur ayant réalisé les ouvrages, les eaux de pluie collectées vont être drainées, dans des canalisations, vers un exutoire qui les rejette en mer. Le respect des consignes pour leur exploitation est essentiel car cela leur donne une longévité assurée d'une cinquantaine d'années. Maguette Sène mise sur la communication et la sensibilisation, d'une part, et la mise en place d'un comité de gestion, de l'autre, pour arriver à ces fins.

Le maire Maguette Sène invité à la bonne maintenance des ouvrages qui commencent à être sollicitées par les ménages qui y déversent des eaux usées domestiques. Son rappel est des plus clairs, les regards installés à un système de canalisation captant les eaux convergeant vers le point bas ne doivent accueillir que des eaux pluviales.

