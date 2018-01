Les douze équipes de l'élite féminine vont s'affronter en aller et retour. Il s'agit du Jaraaf, du Dbaloc, du Duc, de l'Asfo, de la Ville de Dakar, de la JA, de Mbour BC de ISEG Sport, du Saltigué, de Bopp, de l'Ugb et de Saint Louis basket clubLe coup d'envoi de la saison de basketball au samedi 13 janvier avec le premier match de la saison qui oppose à 12h00, le Jaraaf au Dbaloc.

Nous avons constaté aussi que une bonne partie de nos joueuses, même ceux qui jouent en équipes nationale, ont besoin d'avoir un certain volume de jeu pour être plus performantes » ex, ajoure le technicien sénégalais.

Après avoir retenu la date du 13 janvier pour donner le coup d'envoi du championnat, on en sait un peu plus sur la formule unique qui a été adoptée au niveau de l'élite féminine. Selon le directeur technique Magatte Diop qui ce changement se justifie par le souci d'augmenter le niveau du jeu.

C'est sous une nouvelle formule qui a été adoptée pour le championnat Nationale 1 de basket dont le démarrage est fixé au 13 janvier prochain. Les 12 clubs vont figurer dans la même poule afin de jouer plus de matchs dans la saison et de pouvoir hisser leur niveau. C'est du moins les raisons évoquées par le directeur technique nationale Magatte Diop qui a fait la proposition.

Copyright © 2018 Sud Quotidien. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.