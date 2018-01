Le froid a fini de s'installer à Dakar et dans toutes les régions intérieures du pays. Conséquence, avec ce changement climatique, toutes les habitudes, et particulièrement vestimentaires, changent. Le constat est général, tout le monde ou presque a recours à des habits lourds, des pull-overs, des costumes, c'est selon, pour se protéger du froid accentué par les vents frais qui soufflent sur la capitale sénégalaise.

Mais, pour autant, les vendeurs de friperie, qui se sont reconvertis dans les habits de froid, ne se frottent pas encore les mains. Un tour au marché jeudi d'Ouakam permet d'en avoir le cœur net.

11 heures au marché jeudi d'Ouakam. Le ciel est peu ensoleillé, l'atmosphère assez paisible. Le marché ne grouille pas encore de monde. Les vendeurs étaient déjà sur place alors que les clients venaient au compte goutte dans ce marché hebdomadaire (il se tient tous les jeudis) où l'on vend plus de la friperie.

Là, les vendeurs qui s'adonnent à la vente de tenues contre le froid, comme les pull-overs, les capuchons et autres, sont un peu déçu des variations de la température: tantôt il fait frais, tantôt il fait un peu chaud, tantôt le temps est poussiéreux. Ce qui ne donne aucun espoir, disent-ils. La majorité des vendeurs partagent cette vision: «rien ne va».

Abdoulaye Ndiaye, vendeur de pulls explique son désespoir. «Rien ne va parce que les clients n'achètent plus comme avant. Mais on ne peut pas les blâmer parce que le climat n'est pas stable. Tantôt il fait chaud, tantôt il fait froid, même s'ils y en a qui achètent, ils ne sont peu nombreux... »

Un autre commerçant du nom de Mbaye, ne vendait pas de pulls auparavant. Mais, maintenant, il s'est reconverti dans la vente d'habits de froid, ayant espoir que cela pourrait marcher vue que l'on est en période de fraicheur.

«Je ne peux plus revenir en arrière, même si je le voulais», dit Mbaye. Et il évoque ses raisons: «c'est vrai qu'au début du mois de décembre, il faisait froid et c'est d'ailleurs la raison qui m'a poussé à me lancer dans ce domaine.

Mais les clients sont peu intéressés. Je suis déçu et je n'ai d'autre choix que d'y rester afin de récupérer le prix d'achat de la balle qui m'a couté plus de 75 milles francs Cfa... »

Cependant ceux qui sont abonnés à la vente de ce genre de friperie depuis toujours sont restés fidèles. Trouvé assis sur une chaise, Fallou Badiane fait dans l'animation avec des chansons accompagnée d'applaudissements pour attirer la clientèle.

Fallou Badiane pensent que c'est le seul moins de s'en sortir, même si les clients et passants me persécutent du regard. «Il n'est pas question d'abandonner, c'est ma période», dit-il.

Et de renchérir: «on est en période de fraicheur, mais on n'est pas totalement entré dedans: parfois il fait chaud et les clients viennent à compte goutte. Donc, c'est à nous de faire le maximum pour qu'ils achètent les pulls parce que, des fois, il fait très froid, surtout aux environs de 19heures... ».

Les clients, de leurs coté, ont une autre appréciation; l'achat des pulls ne les chante pas trop en cette période de fraicheur. Chez les dames, par exemples, les chemises de manches longues sont les plus prisées. Elles soulignent qu'il ne fait pas trop froid et qu'elles peuvent se passer des pulls.

Mais, Fatima, une des clientes de Mbaye trouvée sur place, voit les choses d'une autre manière et déclare qu'«il vaut mieux prévenir que guérir».

Elle ajoutera: «acheter des pulls maintenant fera l'affaire parce que leurs prix sont abordables. Mieux, le jour où il fera très froid, l'on aura quoi mettre. On parle de friperie, alors, il faut en profiter».