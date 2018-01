Ile Maurice: Eau - Les réservoirs du pays remplis à 69 %

La fugue de six adolescentes, dont trois accompagnées de leur bébé, du centre d'accueil Oasis,… Plus »

Idem pour l'Est. Cette région est, principalement desservie par les rivières et les pompes. Ces dernières sont également obstruées par l'eau boueuse. Les régions comme Trou-d'Eau-Douce, Centre-de-Flacq, Isidore Rose, Bramsthan, Petit Sable, Grand Sable, Quatre Sœurs, entre autres, ont également une fourniture d'eau réduite.

Dans un communiqué, la Central Water Authority (CWA) indique que les grosses averses des derniers jours ont eu un impact sur la distribution d'eau dans certaines régions de l'Est, du Sud et de Port-Louis.

Les deux plus grands réservoirs, Mare-aux-Vacoas et Midlands, ont grandement profité des averses. Le premier cité, d'une capacité de 25,89 millions de m³ est rempli à 68,8 % alors que le second qui est d'une capacité de 25,50 millions de m³ a atteint le seuil de 70 %.

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.