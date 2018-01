Ile Maurice: Aquaculture - Growfish affirme n'avoir pas été informé de la convocation devant le tribunal

La fugue de six adolescentes, dont trois accompagnées de leur bébé, du centre d'accueil Oasis,… Plus »

De son côté, Me Maxime Sauzier, homme de loi de l'AHRIM, a indiqué qu'une lettre a bien été livrée depuis le mois d'octobre 2017 et que le délai de 21 jours n'a pas été respecté par l'autre partie. A cela, l'avocat Ramburn a répondu que l'huissier chargé de remettre la lettre à son client «a dû se tromper d'adresse puisqu'aucune correspondance n'a été reçue».

Une «motion of appeal» a été déposée par l'AHRIM devant le tribunal de l'Environnement. Cette instance a tenu une séance ce mardi 9 janvier pendant laquelle l'avocat de Growfish International, Me Robin Ramburn, a affirmé que son client n'avait reçu aucune convocation pour cette présente rencontre.

Un litige qui est loin d'être classé. La société d'aquaculture Growfish International et l'Association des Hôteliers et Restaurateurs de l'Île Maurice (AHRIM) sont toujours à couteaux tirés.

