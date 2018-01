Sénégal: Mbagnick Ndiaye - «On apprend mieux dans sa langue nationale que...»

Le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye, opte pour l'insertion des langues nationales dans le programme éducatif du Sénégal.

En visite hier, lundi 8 janvier, à l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation (Ifef), le ministre, après l'exposé de quatre programmes par la direction de l'institut, a porté son intérêt sur les programmes de l'introduction des langues nationales et du numérique dans le système scolaire.

Selon lui, « on apprend mieux dans sa langue nationale que dans une langue étrangère. Et le Burkina Faso en est un bel exemple où la durée de formation a été réduite d'une année et c'est un gain très important. Dans la plupart des pays africains, des expériences se mènent. Ici, au Sénégal, ça fait plus de 15 ans qu'on expérimente cette méthode ».

Pour le ministre de l'Intégration africaine, du Nepad et de la Francophonie, Mbagnick Ndiaye, les langues nationales peuvent être un élément de formation extrêmement important et l'Ifef, en rapport avec des ministères en charge de ce secteur, essaie de mener à bien ce programme.

« Les programmes sont passés en revue et e sont des programmes qui intéressent à la fois le Sénégal mais également les autres pays membres de la Francophonie et je pense que ça a été une visite très fructueuse. Nous allons continuer avec la Confejes mais également avec la Confemen qui sont des instituts spécialisés de la Francophonie », a-t-il noté par ailleurs.

Émile Tanawa, directeur de l'Institut de la Francophonie pour l'éducation et la formation(Ifef), quant à lui, est revenu sur l'ensemble des projets initiés par son institut, notamment le Programme de l'initiative pour la formation à distance des maîtres, le Programme de formation et d'insertion professionnelle des jeunes, le Programme école et langues nationales et enfin le Programme des innovations et des réformes éducatives.