Deux cantines du marché central de Mbour ont été en proie aux flammes à la suite d'un incendie qui a occasionné de lourdes pertes matérielles estimées à des dizaines de millions de francs.

Les premières flammes dévoreuses ont été situées le dimanche 7 janvier 2018, aux environs de 20 heures. Heureusement, les sapeurs-pompiers appelés ont pu circonscrire rapidement le feu. Tout de même, des tissus ont été calcinés.

A en croire Djibril Thiaw, l'un des commerçants victimes de l'incendie, de fortes présomptions pèsent sur les branchements anarchiques de fil électrique comme mobile de l'incendie. Très amer, il a dénoncé dans la foulée la vétusté du marché central qui comptabilise près d'une centaine d'années.

Il s'est désolé par suite de voir tous ses efforts partir en fumée après avoir investi le fruit de son labeur en Europe pendant des années.

Cet incendie remet sur la table la question du marché central de Mbour qui est presque dans la rue et s'étend progressivement à l'ensemble des quartiers Escale et 11 novembre avec des étals et des cantines.

En dehors des difficultés pour y accéder avec une mobilité presque nulle, le marché central est confronté à des problèmes de sécurité. Il n'est pas fermé à la tombée de la nuit.

Des efforts et tentatives de modernisation du marché initiés par l'équipe municipale ont reçu un écho peu favorable des commerçants, étalagistes et autres occupants. L'enquête ouverte est attendue pour situer les causes de l'incendie.