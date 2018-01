La Plateforme de Femmes pour la PAIX en Casamance (PFPC) dénonce avec toute son énergie l'incident malheureux qui a eu lieu le samedi 6 janvier 2018 dans la forêt classé Bayotte Est (qui polarise les villages de Boffa, Bayotte, Bouhouyoum, Toubacouta, Katouré, Badem, Baguame), commune de Niassya. Dans un communiqué signé la présidente, Mme Thiam Ndéye Marie Diédhiou, la plateforme, «déplorant les pertes en vie humaine, reste compatissante et solidaire avec les familles des victimes et les blessés à qui elle souhaite beaucoup de courage.»

Aussi la PFPC salut-elle «les réactions de dénonciation et de soutien venant de sénégalais de tout bord, Etat, société civile, autorités traditionnelles et coutumières, citoyens soucieux de la paix et de la cohésion sociale.

Elle apprécie les mesures prises par le président de la République et son gouvernement à travers la convocation d'un Conseil de Sécurité national, l'envoie d'une délégation ministérielle auprès des blessés et des familles des victimes, l'ouverture d'une enquête et les deux jours de deuil national décrété.

Elle apprécie aussi la condamnation ferme des faits par le MFDC, sa solidarité exprimée aux victimes et à leur famille, aux populations ainsi que le renouvellement de son ouverture au dialogue en faveur d'une issue heureuse au conflit en Casamance», informe la source.

En effet, la tuerie de Bayotte, cet acte d'une rare violence, s'est soldé par la mort de treize (13) exploitants forestiers, sept (7) blessés dont deux (2) dans un état grave.

C'est pourquoi, «constatant qu'un agissement aussi odieux ne peut être que l'œuvre d'ennemies de la paix, saboteurs des efforts déployés par l'ensemble des acteurs pour obtenir cette accalmie, la plateforme reste convaincue que cette tuerie est et restera isolée du conflit en Casamance.

Consciente que la Casamance dans sa situation actuelle de calme salutaire n'a pas besoin de pareils faits, elle invite à une prise de conscience de l'urgence de la situation qui requiert retenue et vigilance constantes de la part de toutes les parties prenantes.»

En outre, la PFPC «réitère son appel à l'Etat et au MFDC pour une reprise des négociations, des pourparlers inclusifs, transparents qui ne mèneront que vers une seule issue, la paix définitive en Casamance. Restons courageux, tenaces, persévérants dans nos efforts pour enclencher un processus irrévocable de paix en Casamance.

Ne laissons aucun acte, aucune personne nous décourager dans ce combat noble et salutaire qu'est l'avènement d'une paix définitive en Casamance», concluent Mme Thiam Ndéye Marie Diédhiou et ses sœurs dans la recherche de la paix définitive dans cette région méridionale du Sénégal en proie à un conflit armé depuis maintenant plus de trois décennies.