Sénégal: Rébellion en Casamance - Landing Savane invité à l'unité

Le patron d'And Jëf/Pads-Authentique s'insurge et condamne les «atrocités sans précédent» qui ont coûté la vie à 13 jeunes, le samedi 6 janvier, dans la forêt de «Bayotte», en Casamance. Dans une note rendue publique hier, lundi 8 janvier, le «Folliste» en chef invite toutes les forces vives de la Nation à se rassembler autour du gouvernement pour contrecarrer les «forces du mal» et éradiquer la rébellion en Casamance.

Les indignations et autres condamnations, suite au carnage survenu dans la forêt de «Bayotte», vers Boffa, tuant 13 jeunes et faisant 7 blessés, ne désemplissent toujours pas.

Dans un communiqué rendu public hier, lundi 8 janvier, le Secrétaire général d'And Jëf/Pads-A pense qu'il est temps pour l'ensemble des acteurs de s'unir autour du gouvernement pour apporter une solution définitive à la crise en Casamance.

Dans la note, Landing Savané estime «qu'il urge aujourd'hui plus que jamais, que toutes les forces vives de la Nation, progressistes, démocratiques et pacifistes se montrent pleinement conscientes de leurs responsabilités, se rassemblent autour du gouvernement pour contrecarrer les forces du mal et éradiquer la rébellion en Casamance qui est une région du Sénégal».

De l'avis de M. Savané, les populations de toutes confessions, de toutes confréries et de toutes ethnies, expriment fortement la volonté de vivre dans l'unité, la paix et la tolérance.

Pour autant, le Haut conseiller des collectivités territoriales reste persuadé que cet «assassinat d'une atrocité sans précédent» ne freinera en rien la forte résolution des populations à aller vers une paix définitive dans cette région Sud du pays, meurtrie par la guerre depuis plus de 35 ans.

Ses camarades de parti et lui laissent entendre qu'ils sont convaincus «que ces attaques criminelles ne sauraient, en rien, briser la volonté du peuple sénégalais qui mène une lutte sacrée et juste pour réaffirmer sa devise «un peuple - un but - une foi» et pour la consolidation de la démocratie, de la liberté, de l'unité, de la paix et de la stabilité».

Au préalable, Landing Savané et compagnie ont réprouvé et condamné avec la plus grande «vigueur ces attaques aveugles, odieuses et de sabotage», non sans s'incliner devant la mémoire des victimes.

Le parti n'a pas manqué de saluer «le courage et la détermination des forces de défense et de sécurité du pays et renouvelle son plein soutien et sa solidarité au gouvernement dans sa quête quotidienne de la paix en Casamance».