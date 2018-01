Congo-Kinshasa: Crainte de l'aggravation de l'épidémie de choléra à Kinshasa

Des agents de l'Etat et de la police sont visés par des plaintes pour « torture », «… Plus »

Le coordonnateur national du Programme de lutte contre le choléra, le Pr Didier Bompange, a, de son côté, rappelé que neuf zones de santé sur les trente-cinq que compte la ville-province de Kinshasa sont touchées par cette épidémie. Les services de santé ont répertorié, entre le 25 novembre et le 28 décembre 2017, douze décès sur les cent trente-trois cas de choléra enregistrés dans la capitale, à Binza Météo et à Kintambo.

