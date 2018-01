Cote d'Ivoire: Crise au taekwondo - Les clés du siège entre les mains du comité ad hoc

Quelques minutes plus tard, ce sont des éléments de la préfecture de police qui font leur entrée. Même sujet et mêmes explications.

Pendant que l'huissier procédait à la fermeture du siège, des policiers du 1er Arrondissement du Plateau sont arrivés sur les lieux. Et c'est Mme Nah Aminata Fofana, Secrétaire générale du Cno-Civ qui s'est chargée de leur expliquer la présence des membres du comité ad hoc et la presse.

L'exécution de la décision du président du Tribunal de 1ère instance a été faite par le président du comité ad hoc de la Fitkd, Lucien Koffi Kouakou accompagné de quelques membres de son bureau et de Me Inza Fofana (huissier de justice).

Cela, après l'exécution de l'ordonnance d'ouverture des portes et d'occupation des lieux effectuée par l'huissier Inza Fofana suite à la requête du général Palenfo, Président du Cno-Civ et de l'Acnoa auprès du tribunal d'Abidjan.

