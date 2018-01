Sénégal: La DPAF installe des chefs de commissariats spéciaux frontaliers

L'érection de Moussala (Tambacounda) en secteur frontalier et la création des antennes aéroportuaire et portuaire de Kaolack sont initiées avec pour objectif de "fermer la porte aux terroristes", précise le texte.

Conscient que le contexte sécuritaire sous régional et les crises qui sévissent dans "notre environnement immédiat" sont favorables aux trafics de tous genres et à la criminalité transnationale, l'Etat a porté de 45 en 2014 à 70 actuellement les postes frontières de contrôle de la Police nationale, renseigne-t-il.

Ces commissariats spéciaux ont été créés suivant le décret numéro 2017/463 du 21 mars 2017 afin d'étendre le système de contrôle et densifier le maillage sécuritaire aux frontières maritimes et terrestres, a rappelé Abdou Wahab Sall, informant de l'ouverture prochaine de celui de Matam.

Les commissariats spéciaux de Rosso, Karang et Kidira seront désormais dirigés par des commissaires pleins, alors que Kounkané et Keur Ayib seront confiés, pour le moment, à des officiers de Police, a indiqué, mardi, à l'APS, le patron de la direction de la Police en charge de la lutte contre la migration irrégulière et le banditisme transfrontalier.

Dakar — Le directeur de la Police de l'air et des frontières (DPAF), le commissaire Abdou Wahab Sall, procède, du 9 au 12 janvier, à l'installation des chefs des commissariats spéciaux frontaliers de Rosso (Saint-Louis), Karang (Fatick), Keur Ayib (Kaolack), Kidira (Tambacounda) et Kounkané (Kolda), a appris l'APS.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.