Mali: Somagep - Les budgets prévisionnels de 2018 estimés à plus de 12 milliards de FCFA

S'agissant du budget d'exploitation, il précise que le budget d'investissement repose sur les besoins de renforcement et de renouvellement des moyens de production et de distribution de l'eau potable ainsi que d'autres besoins.

De même, la SOMAGEP poursuivra en 2018 les programmes déjà entrepris en 2017, notamment en matière d'augmentation du taux d'accès à l'eau potable à travers la réalisation de 91 mille branchements sociaux dans la capitale et les villes comme Sikasso, Koutiala, Kayes et Kati dans le cadre des projets d'appui au programme Sectoriel Eau et Assainissement et de Kabala.

Ce qui se traduira, entre autres, par la reprise et l'intégration du périmètre de concession d'au moins 56 nouveaux centres constitués de tous les chefs-lieux de cercles et de villes frontalières.

