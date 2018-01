Selon lui, ces objectifs ambitieux visent à assurer une évolution permanente et pérenne du secteur de l'eau de potable, à garantir la continuité du service et améliorer la qualité des prestations à la clientèle.

Dans son intervention, le Président du conseil d'administration, Professeur Younouss Hamèye Dicko, a ciblé les projets de budgets 2018 tout en situant le contexte. Lesquels ont été élaborés dans le but d'atteindre les objectifs assignés à la société dans les contrats d'affermage et de performance.

Les travaux de cette session portaient principalement sur l'examen et l'approbation des budgets prévisionnels d'exploitation et des investissements pour 2018, l'état d'exécution du budget 2017 au 3 juin 2017, la situation financière de la société au 30 septembre 2017.

Copyright © 2018 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.