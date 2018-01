Gabon: Moabi/Nyanga - Noël toujours d'actualité pour les enfants

Le Ministre d'Etat en charge de l'Habitat, de la Ville et de l'Urbanisme, Josué Mbadinga Mbadinga, a, en marge de ses activités administratives et politiques, dessiné le sourire sur une centaine de visages des enfants.

Aux côtés de son épouse Emilienne Mbadinga, marraine de l'heureux évènement qui célèbre la naissance du Christ Jésus, plus de 900 enfants, fils et garçons ont reçu des mains de la bienfaitrice, des cadeaux de Noël. Le bonheur se laissait sentir sur leurs visages ce samedi 06 janvier 2018 à Moabi. Le couple Mbadinga a fait des heureux qui ont témoigné de leur satisfaction et reconnaissance.

Ils viennent de dessiner les sourires sur les visages des centaines d'enfants de Moabi. Josué Mbadinga Mbadinga et son épouse Emilienne ont gratifié les gamins de près de 1000 cadeaux ce samedi 06 janvier 2018.Un geste de solidarité et de partage pratiqué par le couple et qui ne laisse pas les bénéficiaires indifférents. C'est au total 900 enfants filles et garçons, dont l'âge varie entre 1 et 8 ans qui ont bénéficié de ces divers cadeaux.

Reconnaissants, ces enfants l'ont été et non pas manqué d'en témoigner.

Prenant la parole au nom de tous les enfants bénéficiaires, Moussirou Mbumbe, âgée de 7 ans,a tout d'abord adressé les vœux les meilleurs au couple Mbadinga et particulièrement à Emilienne Mbadinga, comme pour exprimer leur satisfaction.« Cette action généreuse nous comble de satisfaction. Monsieur le Ministre d'Etat, nos remerciements vont à l'endroit de votre épouse, notre maman qui a su toucher votre cœur pour nous offrir ces cadeaux. Ne dit-on pas que : "derrière un grand homme se cache toujours une grande dame". Qu'elle veuille trouver par ma voix, l'expression de notre reconnaissance », dit-elle.

Sensible au message des enfants, Emilienne Mbadinga, épouse et mère de famille, a indiqué que les enfants de la Douigny, en général, et de Moabi, en particulier, ont droit, comme tous les autres enfants du Gabon, au bonheur et surtout de se sentir aimés par les parents. La bienfaitrice a signalé que : « Plus de 900 enfants ont été recensés pour le bonheur des parents et c'est un bonheur partagé, car moi-même je suis une mère. Nous prions Dieu afin que ces enfants, je veux dire nos enfants, deviennent comme nous demain et même mieux que nous ».

Les parents venus nombreux accompagner leurs progénitures n'ont pas manqué de témoigner et d'exprimer leur satisfaction à leur tour. Pour Nelly, c'est une réelle satisfaction que de voir son enfant recevoir un jouet pour Noël. « il y a des enfants dans ce village, qui jusqu'à l'heure actuelle, n'avaient pas encore reçu de cadeaux de Noël à l'instar de ce jour. Donc pour moi, c'est une initiative louable qu'a prise l'épouse du Ministre d'Etat qui a réellement l'ambition de soutenir les populations de Moabi dans son action. Et nous l'encourageons dans ce sens. Nous espérons juste que ce geste va se pérenniser dans le futur », confesse-t-elle.

Le sourire sur les visages des enfants, Emilienne et son époux Josué Mbadinga ont une fois de plus montré et démontré que la solidarité et le partage sont possibles pour l'unité des fils et filles de la Douigny. Les parents et leurs enfants espèrent que Noël 2018 sera meilleur que celui déjà vécu.