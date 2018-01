Mali: CMDT holding/ Baba Berthé - "Le prix moyen de vente de la fibre est réconfortant "

Pour la deuxième année consécutive, le professeur Baba Berthé s'est réjoui des performances de la CMDT holding qui va enregistrer, selon lui, une production record de coton graine. La productivité et la qualité se sont nettement améliorées ainsi que les ratios de transport et d'égrenage. Le prix moyen de vente de la fibre, à cette date, est réconfortant », a estimé le PDG de la CMDT.

Les évacuations vers les ports d'embarquement ont déjà commencé, a souligné le PDG de la CMDT. Et d'ajouter malgré les perturbations enregistrées sur le corridor de la Côte d'Ivoire, qu'à ce jour, plus de 48 mille tonnes de fibre sont sorties des usines.

