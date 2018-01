Tunisie: Mohamed Ali Yaâkoubi quitte Al Fath

Le joueur tunisien Seifeddine Jaziri qui évolue au club égyptien, Tanta, s'est récemment livré sur son aventure en Egypte : « La situation au club n'est pas désagréable sauf qu'il y a un problème financier. J'ai eu une réunion avec le président du club et il a promis de régler la situation. Personnellement, je commence à avoir du mal à continuer, surtout que le club risque d'être relégué à la deuxième division. Mon agent a reçu des offres de la part de clubs tunisiens et de clubs en Arabie Saoudite ».

Pour le compte des 32es de finale de la coupe de France, le Dijon FCO a été éliminé par le RC Strasbourg (3-2) après prolongations. Oussama Haddadi, titulaire, a joué toute la rencontre alors que Naïm Sliti est entré à la 53e minute et a été à l'origine du premier but égalisateur.

Appelé en équipe première depuis le début de l'année et convoqué pour le stage du SC Fribourg en Espagne, Mohamed Drager a participé à son premier match avec le club, lors d'un match amical gagné 2-0 face au pensionnaire de Bundesliga 2 le Kaiserslautern. Drager a été titularisé et remplacé à la 63' minute de jeu.

A l'occasion de son match de reprise, le Paris-SG, version 2018, a surclassé Rennes (6-1), balayé sur sa pelouse par la vitesse et le collectif des Franciliens. Au terme d'un feu d'artifice offensif, Mbappé, Neymar et Di Maria ont réussi un doublé. En face, l'international tunisien, Wahbi Khazri a disputé le match entier, sans jamais pouvoir faire la différence.

L'agent de Ahmed Akaïchi a indiqué que le club d'Al Ittihad respectera ses engagements financiers dans le dossier du transfert du tunisien. Certaines sources avaient évoqué la possibilité de voir Ahmed Akaïchi retourner en Tunisie à cause de conflit entre les deux clubs. Anis Ben Mime a indiqué qu'il est en contact avec les dirigeants des deux clubs et que le montant restant sera transféré dans les prochaines semaines. A noter aussi que pour le compte des 32es de finales de la Coupe d'Arabie Saoudite, Al Ittihad a battu Al Kawkeb (3-1). Ahmed Akaïchi a marqué le deuxième but de la rencontre, permettant aux «Jaunes» de se qualifier au tour suivant.

