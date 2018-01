Tunisie: Faire face aux aléas de la vie

La relation d'amitié est généralement perçue, par une sympathie durable entre deux personnes ou un groupe d'individus.

Elle naîtrait notamment de la découverte d'affinités ou de points communs : plus les centres d'intérêt communs sont nombreux, plus l'amitié a de chances de devenir forte. Elle implique souvent un partage de valeurs morales communes. Marwa S., journaliste, transmet un témoignage qui va dans le même sens, elle qui s'est liée d'amitié, avec une stagiaire, bien plus jeune qu'elle, l'été passé. «Depuis quelques mois, je partage une intimité, un échange d'aspirations professionnelles qui nous lient fortement».

Une entraide essentielle

D'autres amitiés sont nées par pur hasard, suscitant des intérêts communs, liés au milieu scolaire partagé, de leurs enfants. Olfa E., mariée et mère de deux enfants, habitant à l'Ariana, s'est fait une nouvelle amie être, rencontrée dans l'école de leurs enfants respectifs et qui se trouve être une voisine dans la résidence limitrophe à la sienne. Elles ne se séparent presque plus, se rendent de nombreux services et deviennent de plus en plus complices. «Je n'ai pas le temps de voir mes amies d'enfance qui sont mariées, tout comme moi, avec deux ou trois enfants à charge. Je les porte toujours dans mon cœur, je pense à elles, je les appelle au téléphone mais sans plus. Je consacre plus de temps avec celles de mon entourage proche, qui partagent mes problèmes quotidiens, comme avec Angelika, une Russe bien intégrée en Tunisie, que j'ai connue il y a quelques mois, ou ma cousine du bureau. Des personnes toutes proches et certainement pas étrangères car je partage une vraie relation de confiance avec elles ! On accompagne nos enfants à l'école tour à tour, elle et moi, pour partager nos efforts». Une expérience enrichissante sur le plan humain, avec un échange interculturel qui regorge de trésors de richesse.

Une amitié faussée par intérêt

Dans un autre son de cloche, Héla H., chroniqueuse et blogueuse, ne partage pas cet avis et estime que ce sont seulement des rapports d'intérêt qui guident les relations humaines. Ils ne mettent pas au goût du jour les affinités essentielles à la construction d'une belle et durable amitié. Elle donne son opinion : «Je trouve que l'accès aux réseaux sociaux sur les téléphones mobiles a rapproché, visuellement et émotionnellement, deux ou plusieurs personnes à la fois. Par l'intermédiaire du visionnage instantané via la caméra vidéo connectée, cela a cependant créé une inévitable distance physique». Cela empêche certains efforts de locomotion, à pied ou en voiture qui créent une sédentarité et une absence de vrai attachement pour la personne. Salwa A., la trentaine, est une jeune femme célibataire, qui concilie merveilleusement amitiés au travail et copines de quartier ou voisines. Sa voisine de palier est sa coiffeuse préférée. «Je pense qu'il faut éviter de se contenter des réseaux sociaux pour échanger des moments avec ses amis. Il faut savoir prendre le temps nécessaire afin de rester avec eux, aller à leur rencontre par tous les moyens, sinon la relation s'effrite, se fane avec le temps».

Le récit d'une amitié professionnelle qui dépasse les petits intérêts de travail, fait l'éloge de l'amitié sincère et spontanée et contredit la règle du lien amical d'intérêt financier pur. Zoubeïr Z. est un cadre supérieur officiant dans une boîte de conseil qui s'est lié, auparavant, d'amitié avec des collègues de travail afin d'échanger les expériences professionnelles et passer de légers moments, de franche rigolade en fin de semaine autour d'un café ou en week-end autour d'un repas en dehors de la ville.