Tunisie: La Chambre syndicale n'exclut pas le recours à la justice

A noter que la loi de finances de 2018 a imposé une TVA de 13% à partir du mois de janvier courant malgré le refus de la Chambre syndicale nationale et des professionnels, vu ses impacts négatifs sur le secteur et les prix de logements.

Il est possible également de recourir au Tribunal administratif et à la justice en vue d'annuler cette mesure considérée comme «abusive» à l'encontre du secteur de l'immobilier qui souffre de plusieurs difficultés concernant, entre autres, le manque de commercialisation, l'augmentation du coût de la construction, la révision à la hausse des prix des matériaux de construction et, récemment, l'application de la TVA de 13% qui va alourdir les charges du citoyen appelé à débourser de nouveaux droits pour l'enregistrement. Une telle mesure porte atteinte à son pouvoir d'achat et à son droit de s'approprier un logement dont le prix connaîtra une envolée.

