Tunisie: Renchérissement des prix à l'import

La Tunisie importe régulièrement des produits alimentaires pour satisfaire les besoins de consommation. C'est que la production nationale, dans certains secteurs, est insuffisante.

Avec une production abondante, il est possible, cependant, de réduire ces importations qui nécessitent une sortie de devises. D'après les chiffres disponibles de l'Observatoire national de l'agriculture, la valeur des importations alimentaires est passée de 3.382,3 MD à la fin du mois de novembre 2016 à 4.119,3 MD en 2017, enregistrant une hausse de 21,8%.

Celle-ci est due essentiellement à l'augmentation des prix annuels à l'import des principaux produits. Ces importations représentent, par rapport aux importations totales du pays, une part de 9,1%, l'année dernière contre 8,9% à la fin du mois de novembre 2016. En volume, les importations des produits céréaliers ont diminué de 4,2% par rapport à celles de la même période de l'année précédente avec 3.313,1 mille tonnes contre 3.457,6 mille tonnes achetées à fin novembre 2016.

Les cours sur le marché mondial en évolution

Il y a lieu de noter qu'environ 53,2% de ces importations -- soit 1.763,4 mille tonnes -- sont constitués de blés dont 19,4% dur et 33,8% tendre. En valeur, les céréales ont nécessité des dépenses de 1.503,2 MD en 2016 pour passer à 1.605,6 MD en 2017, soit un accroissement de 6,8%. Concernant les produits autres que céréaliers, l'évolution des importations a concerné les huiles végétales qui ont enregistré une hausse de 41,3% en volume et 76,4% en valeur.

Pour le sucre, une hausse de 54,5% en volume et 91% en valeur a été enregistrée. S'agissant du lait et ses dérivés, l'augmentation en volume est de 21,5% et de 82,4% en valeur. Même le prix de la viande a été revu à la hausse, 56,3% en volume et 156,4% en valeur. C'est dire, les sommes importantes dépensées par l'Etat pour acheter des produits alimentaires de l'étranger. Quant aux tourteaux de soja, on a enregistré une baisse de 33,5% en volume et 28,8% en valeur.

La part des importations et des exportations alimentaires par rapport aux échanges commerciaux extérieurs du pays s'est maintenue au niveau de 9 et 9,2% entre les deux années respectives. Cependant, les importations ont crû à un rythme plus soutenu que celui des exportations. Cela a eu pour conséquence un taux de couverture en baisse de 4,5 points.

La dégradation continue de la valeur du dinar par rapport aux devises étrangères (notamment le dollar et l'euro) n'est pas sans incidence sur le renchérissement des prix à l'import.

Toutefois, les achats des produits céréaliers ont augmenté de 6,8% en valeur, bien qu'ils aient baissé de 4,2% en volume. En valeur, les importations du sucre et des huiles végétales ont représenté 29% du montant total des importations alimentaires. Les céréales, sucre et huiles végétales contribuent à eux seuls à raison de 68% dans la valeur totale des importations alimentaires.