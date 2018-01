Tunisie: Musique - Ni jeu de «lobbies» ni jeu de «souris»

Pas de surprises dans «Les classements 2017» de la musique. Le rap arrive encore en tête avec Balti et Klay BBJ, les chefs de file. Balti et son dernier tube «Ya lil» prennent quand même un peu les devants, suit le mezoued avec une percée de plus en plus franche de Walid Ettounssi.

Les «hybrides» progressent, à leur tour ; les chants de «guitare et terroir» plaisent de plus en plus aux jeunes, notamment depuis la sortie de «Omri ma nsit» de Sabri Mosbah, et la montée des band's, «khnafess» et autres, nombreux désormais ! Ferment la marche, la chanson classique, ou citadine, la «Motqana» dit la critique en Egypte et au Liban, et les musiques d'auteurs(les expérimentales et les contemporaines), celles-là (pratiquement à l'inverse de ce qui se passe en Europe, au Japon et aux Etats-Unis) n'ayant pratiquement pas (plus) de public.

Faut-il maintenant s'y fier ?

A notre avis, pas tout à fait.

Ces classements ,d'abord, ne sont pas des «Awards».Ils n'émanent pas d'institutions officielles, de jurys de spécialistes reconnus et agréés par la profession. Ici, bien au contraire, ce sont des décisions «éparses», en provenance de médias concurrents. En fait : de « lobbies» opposés. Les résultats affichés (clamés) en fin d'année reflètent, forcément, un marketing musical. Les lauréats : genres, tendances, titres et noms, ont, d'une façon ou d'une autre, «servi» ou «signé»,en cours de saison. On «hérite» de la palme ou on est biffé de la liste, c'est selon ce que l'on aura rapporté, plus ou moins, en termes d' audimat et de publicité.

Les classements (exposés ci-haut) sont donc à prendre pour ce qu'ils sont : relatifs, subjectifs, intéressés. A certains égards même, variables, contestables. On ne sait, par exemple, si le recul net de la chanson classique est dû (comme il est invoqué couramment) au «changement d'époque, de mœurs et de goûts», ou simplement à une «crise de création et de production». Dans la première hypothèse, les statistiques doivent prévaloir. Dans la seconde, rien n'est jamais définitif, la crise peut passer, «varier».

Mais le vrai doute est dans la technologie empruntée. Internet et Youtube qui servent d'uniques critères, qui tiennent, seuls, le calcul des audiences, qui par addition de «clics» et de «lols» remplacent l'écoute en direct. Pis : décident des popularités. Youtube, surtout, a tout remplacé aujourd'hui : les voix, les chants, les performances, les compétences : le Talent !?! Un semblant de chanteur, une «voix aphone» bêlent» ou «crissent» hors diapason, insupportable à l'ouie, rien n'est perdu pour autant, il suffit d'accumuler des «vues» (c'est-à-dire juste passer par là, presser furtivement une «souris») et les réputations sont faites, le tour est joué.

Ou un jeu de « lobbies », ou un jeu de « souris », qu'en est-il au final ? A la vérité, on en sort bredouille, à tous les coups. Juger en musique, évaluer les voix et les chants est d'une importance capitale pour la culture d'un pays. Un peuple auquel on inculque la connaissance musicale, dont on aiguise la sensibilité musicienne, est un peuple plus intelligent, plus conscient, plus juste, plus humain .Les marchands de tubes, les «barons» de Youtube ne savent pas le mal qu'ils font.

La solution alors ?

Ni renier son époque ni bouder ses technologies. Mais rendre, d'abord, à l'Art son dû : l'apprécier en vertu de sa science, de ses mérites, de son génie. Les audiences, les marchés, les célébrités viendront naturellement après.