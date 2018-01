Tunisie: A la découverte du Sud tunisien

Khaled Essafi, le directeur du Rallye, revient sur les origines de l'appellation du Rallye de la lune : «Un journaliste français a décrit "un paysage lunaire" dans la première phrase d'un long article consacré à la couverture de l'un des rallyes organisés dans la région du Sud tunisien. Une description qui nous a inspiré dans l'appellation de notre évènement sportif, baptisé "Le Rallye de la lune". Pour sa deuxième édition, notre rallye intègrera le championnat de Tunisie. En effet, le "Rallye de la lune" édition 2018 sera organisé sous l'égide de la Fédération tunisienne de motocyclisme et activités associées et constituera la deuxième manche du championnat de Tunisie».

Pour cette deuxième édition, il n'y aura pas de participation de pilotes étrangers à cause d'un problème d'assurance. Aux yeux de certains observateurs étrangers, la Tunisie demeure encore un pays à risques à cause des attentats qui ont touché le pays en 2015. Une image sinistre que les organisateurs du Rallye de la lune tentent d'effacer : «Après l'expérience acquise dans l'organisation des rallyes routiers sur tout le territoire tunisien du nord au sud, nous avons constaté que le Sud tunisien dispose d'un grand potentiel pouvant être à l'origine du développement du tourisme sportif et que les rallyes routiers contribueront à la promotion des richesses culturelles et naturelles de la région, et les feront connaître à l'échelle internationale», peut-on lire dans la brochure de presse présentant l'évènement.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.