Tunisie: Une défaite qui peut servir !

Outre Aymen Mathlouthi dans les bois, Khalil Chamam, Walid Hicheri, Yassine Meriah et Rami Bédoui ont évolué en défense.

Plus haut, Maâloul a titularisé Ghaylane Chaâlali, Ferjani Sassi, Karim Aouadhi, Maher Besseghaïer et Anis Badri. Le buteur de la sélection, Taha Yassine Khenissi, a, quant à lui, occupé la pointe de l'attaque. Ce faisant, les nôtres se sont créé un grand nombre d'occasions sans pouvoir les concrétiser. En cours de match, Nabil Maâloul a fait tourner son effectif en ayant recours à tous les joueurs, à l'exception de Ben Amor et les deux gardiens Makrem Bdiri et Seïf Lahouel .Le seul joueur qui n'a pas été remplacé est Yassine Meriah. Rappelons que le stage de l'équipe nationale au centre Aspire de Doha prendra fin le 18 ou le 20 janvier.

Nabil Maâloul : «Un aperçu de ce qui nous attend en Russie»

En marge de ce match, le sélectionneur tunisien, Nabil Maâloul, a affirmé que l'objectif du stage de Doha est d'améliorer la condition physique des joueurs : «Je n'ai pas ménagé mes joueurs et les muscles ont été fortement sollicités. Après un répit de 24 heures, nous reprendrons le chemin des répétitions. Je pense aussi que nous ne programmerons pas de test supplémentaire car le championnat du Qatar reprendra bientôt».

Nabil Maâloul a aussi estimé que le fait que Youssef Msakni était un adversaire permet à ses coéquipiers de la sélection d'avoir un aperçu de ce qui les attend en Russie : «Nous avons imposé au groupe des entraînements intensifs afin qu'il se familiarise à terme avec le très haut niveau mondial. Au Mondial, il faudra se transcender et se surpasser face aux meilleures nations du sport roi.

J'ai imposé aux miens deux séances quotidiennes depuis peu. Certes, les joueurs étaient quelque peu fatigués par moments, mais il faut forcément souffrir pour atteindre à terme nos objectifs.

Jusque-là, ce rassemblement m'a aussi permis de découvrir et d'apprécier les qualités de joueurs en progrès constant. Enfin, je souligne l'excellent état d'esprit des joueurs. La cohésion est là, l'alchimie et la solidarité sont palpables. Je suis satisfait et confiant».

Youssef Msakni, un grand sentimental !

Aussi insolite que cela puisse paraître, le but de l'adversaire a donc été signé par le meilleur joueur du Onze tunisien, le lutin Youssef Msakni. «On n'est jamais mieux trahi que par les siens», dit le dicton !

Et en marge de cette première revue d'effectif des nôtres, Youssef Msakni s'est fendu d'une déclaration quelque peu sentimentale : «J'ai pensé à rater l'occasion du but de la rencontre. Mais j'ai décidé de jouer le jeu!».

Autorisation de sortie pour Ben Amor

Pour revenir au timonier national, Nabil Maâloul, il a conclu sa dernière intervention par une information à propos de Mohamed Amine Ben Amor. Ce dernier pourrait à son tour (après Hamdi Naguez) quitter le lieu de retraite des nôtres à Aspire en vue de négocier éventuellement une offre d'un club étranger. A noter que le stratège de l'Etoile du Sahel n'a pris part à aucune séance d'entraînement pour cause de blessure.

Ajouté le : 09-01-2018