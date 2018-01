Sénégal: Electrification solaire - La Banque Atlantique soutient la lutte contre la précarité énergétique en milieu rural

«Nous amorçons aujourd'hui un programme d'électrification solaire d'écoles élémentaires dans le milieu rural, à travers la signature d'un protocole d'accord qui va lier nos structures autour d'objectifs communs : Contribuer à l'éducation des jeunes en les gardant à l'école ; Contribuer au développement rural ; Impulser l'engagement des inspections académiques et collectivités rurales dans une démarche de proximité pour la sensibilisation des populations et des jeunes en particulier, sur les enjeux des énergies renouvelables», a déclaré à cette occasion Monsieur Mostafa Dafir, Directeur Général de Banque Atlantique.

La Banque Atlantique, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc annonce la signature d'une convention à Dakar, le 29 décembre 2017, entre MM. Mostafa Dafir et Sunday Egbela respectivement Directeur Général de la banque et Président de SUNTAEG Energy, partenaire technique du Ministère de l'Education Nationale du Sénégal. La convention porte sur le soutien d'un programme d'électrification d'écoles élémentaires.

