Ile Maurice: Fugues dans des «shelters» - La sécurité renforcée

Dans les milieux concernés, on s'accorde à dire que ces adolescentes s'étaient enfuies pour fêter le Nouvel An. Si les policiers étaient sur plusieurs pistes, ils ont eu du mal à retrouver les jeunes filles et leurs bébés chez des proches car ces derniers avaient changé d'adresse.

D'autre part, la composition du dossier de chaque enfant sera revue. D'ailleurs, le personnel du centre d'accueil devra remplir une fiche pour chacun des pensionnaires, au quotidien. Ce qui va permettre aux psychologues de la Child Development Unit de déceler toute anomalie et d'agir en conséquence. Le dossier, dit le «care plan», devra inclure une fiche d'évaluation médicale, une photo, l'historique de l'enfant et le contact des parents.

Le personnel sera aussi appelé à alerter l'Information Room de la police. À son tour, celle-ci va relayer cette information aux unités de police en patrouille. L'idée étant qu'en agissant vite, les fuyards pourront être rattrapés dans les minutes suivant leur évasion. Dans le cas des six ados et des trois bébés, c'est la police de la localité qui avait été alertée. La Brigade des mineurs aussi bien que les officiers du ministère ont également prêté main-forte à les appréhendés.

Les différentes parties concernées, à savoir des éléments du National Children's Council, de la Brigade des mineurs, de la police régulière et des officiers du ministère de l'Égalité du genre se sont réunis, dès le lendemain, soit le samedi 30 décembre, à l'initiative de la ministre de tutelle, Roubina Jadoo-Jaunbocus. Objectif : faire en sorte que cela ne se reproduise plus !

