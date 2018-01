Maroc: Message de condoléances de SM le Roi au Président sénégalais suite à l'attaque criminelle dans la forêt de la Casamance

Rabat — SM le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, suite à l'attaque criminelle perpétrée par une bande armée contre des jeunes dans une forêt de la Casamance, faisant plusieurs victimes.

Dans ce message, le Souverain condamne avec la plus grande vigueur cet acte criminel odieux et présente à M. Macky Sall et à travers lui, aux familles des victimes et à l'ensemble du peuple sénégalais frère, Ses condoléances les plus attristées et l'expression de Sa profonde compassion et de Sa solidarité.

SM le Roi exprime également Ses voeux sincères de prompt rétablissement aux blessés.