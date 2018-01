Angola: L'Inspection générale du travail va renforcer le contrôle en 2018

Les travaux visant à réduire la vitesse, la quantité et la dissipation des courants d'eau de pluie… Plus »

Cette réalité est vécue souvent dans les municipalités et communes, et notamment dans le secteur commercial, a-t-il dit, ajoutant que cette année-ci (2018) l'inspection générale du Travail ferait tout pour pouvoir normaliser la situation.

Il y a lieu de renforcer le contrôle, car beaucoup d'entreprises privées ne payent pas et n'inscrivent pas non plus leurs travailleurs au système de sécurité sociale, ce qui constitue une violation claire des droits de l'employé, a ajouté Domingos Macedo dans une interview à l'Angop, à Ondjiva, chef-lieu de la province de Cunene (extrême-sud).

Ondjiva — L'année 2018 sera marquée par le renforcement des activités d'inspection sur les lieux du travail, dans le but de dépister les infractions souvent commises dans les institutions publiques et privées, a fait savoir mardi le chef de Département d'inspection générale du travail dans la province de Cunene.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.