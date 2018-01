Angola: La capacité d'abattage des arbres estimée à 500.000 mètres cubes

Luanda — L'Angola possède des réserves de bois estimées à 4,5 millions de mètres cubes, et une superficie forestière de quelque 69 millions et 300.000 hectares, soit 55,6 pour cents de la superficie du territoire national.

Ce potentiel permet au pays d'abattre, annuellement, au moins 500.000 mètres cubes de bois, soit un volume qui ne met pas en danger la survie de la forêt.

C'est ainsi que l'on enregistre une croissance naturelle due à la capacité d'autorenovation estimée à 0,11 mètre cube par an, dans les différents écosystèmes forestiers du pays, ce qui totalise une croissance globale de forêt de sept millions et 590 mètres cubes par an, a précisé mardi à Luanda le secrétaire d'Etat à l'agriculture chargé du secteur forestier, André Moda.

Parlant de la situation du secteur forestier national, le secrétaire d'Etat a souligné que le pays possédait également un potentiel de forêts plantées composées d'eucalyptus, du pin et d'autres espèces exotiques qui occupent une superficie d'environ 140.000 hectares.

Ces dernières se situent au plateau central, et plus précisément dans les zones de convergences entre les provinces de Benguela, de Huambo, de Bié et de Huila, a-t-il ajouté.