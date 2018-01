Congo-Kinshasa: La situation politique reste très fragile, selon l'ONU

Le chef des opérations de maintien de la paix a également estimé que la nature asymétrique de la menace posée par les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) exigeait de renforcer la coopération régionale, ainsi que la collecte et l'analyse d'informations, mais aussi d'interrompre les systèmes d'appui politique et économique dont bénéficie le groupe. Outre des opérations militaires ciblées, il a appelé au renforcement de la coopération entre la MONUSCO et les forces de sécurité nationale.

Il a également jugé impératif, pour les partenaires de la RDC, de fournir un appui politique, logistique et financier suffisant au déroulement d'élections crédibles, faisant notamment observer que tout retard dans le déroulement des élections risquerait non seulement d'attiser les tensions politiques mais aussi d'aggraver une situation sécuritaire déjà fragile.

