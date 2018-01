Afrique de l'Ouest: "Une erreur de reporting", d'après la BCEAO

Vaut mieux tard que jamais. Suite aux informations qui ont fusé depuis le début de l'année sur une supposée production du pétrole par le Togo, qu'a fait croire le contenu dans un rapport de la Banque de France, la BCEAO (Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest) par le biais de son Directeur national, Kossi Ténou, a jugé utile de rectifier le tir. Ainsi, se confiant à la presse ce jour, le Directeur national, a indiqué qu'il s'agit d' "une erreur de reporting" et qu'en aucun cas, la BCEAO ne dispose de quelque information pouvant l'amener à affirmer que le Togo est producteur de pétrole. Et donc par la même occasion, elle dément être porteur de quelque information attestant que le Togo est un pays producteur de pétrole.

Et qu'en est-il finalement des données contenues dans le rapport précité et dont Veille Economique a fait échos ?

D'après la BCEAO et le communiqué rendu public à cet effet, "le rapport annuel 2016 de la zone Franc contient en réalité une erreur de reporting dans la monographie économique du Togo".

Allant plus loin, il relève à travers le rapport que ce sont des statistiques de production de la Côte d'Ivoire qui ont été attribuées au Togo. Et donc, on ne saurait prendre ces données comme éléments de preuve de la production de pétrole par le Togo. Les mêmes erreurs sont d'ailleurs relevées au niveau du tableau comportant les chiffres sur les principales productions agricoles vivrières et d'exportation. Ce sont là également des chiffres de la Côte d'Ivoire qui sont attribuées au pays de Faure Gnassingbé.

On y voit donc en explorant le rapport de la Banque de France portant sur la monographie économique que les données aux pages 159 et 160 sur la Côte d'Ivoire et celles du Togo, à la page 231 sont identiques.

On attend dès lors la Banque de France dans les prochains jours pour corriger le tir en faisant connaitre les vrais données concernant le Togo.