Egypte: L'élection présidentielle prévue pour fin mars

Les relations se détériorent de nouveau entre Le Caire et Khartoum. La récente crise entre les deux… Plus »

Le colonel Ahmed Konsowa avait, lui, aussi annoncé son intention de se présenter. Il avait toutefois été interpellé peu après et condamné récemment à six ans de prison pour « comportement nuisant aux exigences du système militaire ».

La campagne présidentielle débutera officiellement le 24 février et prendra fin le 23 mars. Les résultats du premier tour et éventuellement du second seront publiés au Journal officiel le 2 avril et le 1er mai.

Le premier tour du scrutin aura lieu du 26 au 28 mars et le second se tiendra, probablement en fin avril, a annoncé le 8 janvier l'Autorité nationale des élections. Il s'agira de la troisième consultation du genre depuis la chute de Hosni Moubarak en 2011.

